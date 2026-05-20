Xacus vuole farvi giocare a golf in camicia
Un’azienda di abbigliamento ha annunciato il lancio di una linea di camicie pensata specificamente per il golf. La collezione combina elementi di stile classico, con dettagli che richiamano un patrimonio sartoriale, e un taglio moderno adatto alle esigenze di chi gioca a golf. L’obiettivo è proporre un prodotto che unisca eleganza e praticità, rivolgendosi a chi desidera vestirsi con cura anche durante le attività sportive all’aperto. L’azienda ha comunicato che la linea sarà disponibile nei negozi e online a partire dalla prossima stagione.
Tra heritage sartoriale e visione contemporanea, il traguardo dei settant’anni di storia per un brand come Xacus non rappresenta semplicemente un momento di celebrazione, ma l’occasione ideale per ridefinire i confini del menswear contemporaneo attraverso un progetto che fonde stile, disciplina e innovazione. Nasce così la Xacus Golf Cup, una competizione itinerante capace di trasformare i valori del marchio in un’esperienza reale, delineando una nuova idea di eleganza maschile in cui la performance tecnica e il rigore formale coesistono in un perfetto e naturale equilibrio. Il debutto di questo percorso si è svolto nella splendida cornice... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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