Xacus vuole farvi giocare a golf in camicia

Un’azienda di abbigliamento ha annunciato il lancio di una linea di camicie pensata specificamente per il golf. La collezione combina elementi di stile classico, con dettagli che richiamano un patrimonio sartoriale, e un taglio moderno adatto alle esigenze di chi gioca a golf. L’obiettivo è proporre un prodotto che unisca eleganza e praticità, rivolgendosi a chi desidera vestirsi con cura anche durante le attività sportive all’aperto. L’azienda ha comunicato che la linea sarà disponibile nei negozi e online a partire dalla prossima stagione.

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