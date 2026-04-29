Calciomercato Inter | Josep Martinez vuole giocare titolare

Nel calciomercato estivo del 2024, Josep Martinez è passato all’Inter come nuovo portiere, ma finora non ha avuto molte occasioni di scendere in campo. Quando è stato utilizzato, ha sempre mostrato impegno e correttezza nelle sue prestazioni. Tuttavia, per vari motivi, anche legati a questioni extra sportive, non è riuscito a scalare la gerarchia e a ottenere più spazio rispetto al collega svizzero Yann Sommer.

Quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre le cose per bene. Arrivato nel calciomercato estivo del 2024 il portiere dell’Inter Josep Martinez non è mai riuscito – per diversi motivi, anche extra calcistici – a superare nelle gerarchie il collega svizzero Yann Sommer. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter: Josep Martinez vuole giocare titolare Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter: focus su Josep Martinez Josep Martinez all'Inter: titolare contro il Como? Chivu valuta, ma il futuro è in bilicoInter scende in campo questa sera per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como, e una novità tra i pali potrebbe incidere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter su Vicario, Martinez paga i ritardi ad Appiano: futuro via da Milano?; Calciomercato Inter, Vicaro il futuro portiere; Calciomercato Inter: per Martinez non basta la Coppa Italia, c'è Vicario; Gazzetta – Inter, spunta scenario inatteso: Se Martinez alla fine restasse? Il club riflette e…. Calciomercato Inter news | Josep Martinez resta? Il futuro della porta nerazzurra (oggi 24 aprile 2026)Calciomercato Inter news oggi venerdì 24 aprile 2026: Josep Martinez resta? È ancora tutto da definire il futuro della porta nerazzurra dopo Sommer. ilsussidiario.net Inter, a che punto è l’affare Vicario e cosa filtra su Martinez per il 2026/2027Vicario all'Inter - Le ultime novità sul possibile colpo Vicario per l'Inter e non solo: cosa può succedere con Martinez per la prossima stagione ... fantamaster.it Calciomercato Inter, pericolo Barcellona: Lautaro Martinez nel mirino catalano https://tinyurl.com/283glwmd #calciomercato #calciomercatointer #inter #lautaromartinezbarcellona - facebook.com facebook Riccardo #Trevisani a Pressing sul caso #Rocchi e l' #Inter: " #Marotta dice: 'Non abbiamo arbitri graditi e sgraditi'. Tutte le squadre, tutte le società di A e di B, parlano con Rocchi per dirgli quell'arbitraggio non è andato bene, quello non è andato bene, n x.com