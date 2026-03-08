Tatum Paxley ha vinto il titolo di campionessa Nordamericana durante un evento WWE a NXT, sconfiggendo Izzi Dame. Nel suo percorso ha affrontato numerosi ostacoli, perdendo amici e spesso rimanendo da sola o sfruttata dalle colleghe. La vittoria segna una tappa importante nella sua carriera, dopo un cammino segnato da difficoltà e imprevisti.

Tatum Paxley nel suo percorso ad NXT ha trovato tanti imprevisti e difficoltà, perdendo amicizie all'improvviso, ritrovandosi più volte da sola o sfruttata dalle colleghe. Con Izzi Dame e il Culling sembrava aver trovato il suo posto e degli amici coronando la sua rinascita con la vittoria del titolo NXT. Tutto svanito però nel nulla in meno di un mese con Izzi Dame che si è rivelata come tante altre, sfruttando le debolezze e l'ingenuità della Paxley che si è ritrovata di nuovo sola e senza titolo. Per il talento made in NXT c'è voluto un po' di tempo per metabolizzare l'ennesima delusione ed è riuscita a prendersi una piccola rivincita a...

© Zonawrestling.net - WWE: Tatum Paxley trova la sua rivincita su Izzi Dame ed è la nuova campionessa Nordamericana

WWE: Una rivalità fuori controllo, Tatum Paxley vs Izzi DameL’episodio di NXT del 13 gennaio è stato ricco di emozioni e conseguenze dopo New Year’s Evil.

