WWE | OTM e DarkState esclusi dall’imminente torneo per determinare il tag team che sfiderà i Vanity Project

Otto e DarkState sono stati esclusi dal prossimo torneo che deciderà la coppia di tag team sfidante dei Vanity Project. Dopo Vengeance Day, il roster di NXT si sta preparando per Stand & Deliver, l’evento principale del terzo brand WWE, che si terrà tra poche settimane. La competizione per la qualificazione sta entrando nel vivo con questa esclusione.

Archiviato Vengeance Day, il roster di NXT corre spedito verso Stand & Deliver, l’evento più importante per il terzo brand WWE. Tanto ancora da definire, ma da questa notte c’è una certezza, i Vanity Project ci arriveranno da campioni tag team. Il GM Robert Stone ha infatti decretato un nuovo torneo per determinare i #1 contenders ai titoli tag team che sfideranno i Vanity Project a Stand & Deliver. Poteva e doveva essere un torneo a sei team, ma gli eventi della serata hanno portato Stone a prendere delle drastiche decisioni. OTM e DarkState la fanno grossa. Come ogni martedì, lo show di NXT è molto dinamico e così tutto può mutare in una serata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: OTM e DarkState esclusi dall’imminente torneo per determinare il tag team che sfiderà i Vanity Project Articoli correlati WWE: Annunciato un torneo per determinare il #1 contender al WWE Title alla Royal RumbleNella serata in cui Drew McIntyre è finalmente riuscito a strappare il titolo dalla vita di Cody Rhodes, prima del “3 Stages of Hell” c’è stata... Il rispetto per i tag team nella WWE: analisi e prospettiveLa dinamica della divisione tag team nella storia della lotta professionistica evidenzia come il valore delle coppie possa variare drasticamente a...