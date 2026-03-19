Crisi in Medio Oriente Cina | Inaccettabili gli attacchi Arabia Saudita pronta a reagire

Da 361magazine.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cina ha condannato l'uccisione di Ali Larijani, leader della sicurezza iraniana, attribuita a Israele, e ha richiesto un cessate il fuoco immediato. L'Arabia Saudita ha dichiarato di essere pronta a reagire di fronte alla crisi in Medio Oriente, mentre in tutta la regione si registrano tensioni crescenti. La situazione resta complessa e in continua evoluzione.

Le ultime. La Cina ha definito “inaccettabile” l’uccisione del capo della sicurezza iraniana Ali Larijani, attribuita a Israele, insieme ad altri leader, ribadendo la richiesta di un cessate il fuoco immediato. “Ci siamo sempre opposti all’uso della forza nelle relazioni internazionali. Le azioni volte ad assassinare leader iraniani e ad attaccare obiettivi civili sono ancora più inaccettabili”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, durante una conferenza stampa. Pechino ha inoltre esortato gli Stati Uniti a “smettere di alimentare” la teoria della minaccia cinese, dopo un rapporto dell’intelligence americana secondo cui la Cina non avrebbe intenzione di invadere Taiwan il prossimo anno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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