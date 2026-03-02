Lele Adani ha commentato la partita tra Cremonese e Milan, criticando la prestazione di Rafael Leao prima del suo gol. Secondo l’ex calciatore, Leao avrebbe avuto un rendimento valutato come insufficiente. La discussione si è focalizzata sugli sviluppi della gara e sulla prestazione dell’attaccante portoghese, senza approfondire motivazioni o conseguenze legate all’incontro.

Nonostante i gol 'mangiati' per noi di Pianeta Milan Rafael Leao ha giocato un'ottima partita contro la Cremonese (qui la nostra analisi). Partita premiata anche dalla rete finale del portoghese (qui le nostre pagelle sulla sfida). Di un parere diverso l'ex calciatore Lele Adani che ha parlato della partita e dell'attaccante rossonero durante la Domenica Sportiva sulla Rai: "Allora Leao fino alla fine ha fatto una prestazione da 4, però poi ha fatto il gol. Ha chiuso la partita". LEGGI ANCHE: Primo gol per Musah. Chuwkueze torna in campo e Morata si ferma ancora: ecco il Milan in prestito Adani continua: "Il Milan vince col Lecce alla fine, vince a Pisa alla fine, vince a Cremona alla fine, con la Roma segna nel secondo tempo, col Genoa alla fine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Adani boccia Leao: “Prestazione da 4 prima del gol. Se il Milan vince all’ultimo …”

Milan, Assogna boccia Leao: “Per me insufficiente. Ha sbagliato un gol clamoroso”Quest'oggi alle ore 12:30 è andato in scena allo stadio 'Zini' il match tra la Cremonese di Davide Nicola e il Milan di Massimiliano Allegri.

Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Leao-gol, delirio derby: ‘Milan, vita o morte!'”