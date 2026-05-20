Wolfsburg-SC Paderborn giovedì 21 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 20:30 si disputerà la partita tra Wolfsburg e SC Paderborn, valida per il playout di retrocessione in Bundesliga. Dopo un finale di stagione molto movimentato, il Wolfsburg ha conquistato l'accesso a questa sfida decisiva grazie a una serie di risultati favorevoli e un pizzico di fortuna. La squadra si gioca la permanenza nella massima divisione contro il Paderborn, che si confronta con l’obiettivo di mantenere la categoria.

Con un finale di stagione concitato e un pizzico di fortuna il Wolfsburg ha agguantato il playout promozioneretrocessione in Bundesliga e se la vedrà con il SC Paderborn per restare in massima serie. I woelfe hanno trovato lo scatto decisivo grazie al tecnico Hecking, esperto di salvezze, e alla vittoria sul campo del St. Pauli nell’ultima giornata, che ha condannato i kiezkicker alla retrocessione in Bundesliga 2. L’SCP07 torna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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