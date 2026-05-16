Sorpresa Willie Peyote sa essere anche dolce | È una forma di sincerità che avevo negato a me stesso fino a oggi – L’intervista
Il nuovo album di Willie Peyote si intitola Anatomia di uno schianto prolungato e rappresenta una svolta nel suo percorso musicale. In un’intervista, il rapper ha raccontato di aver scoperto un lato più dolce e sincero di sé stesso, una caratteristica che aveva negato fino a ora. La sua musica continua a mescolare elementi rap e testi che affrontano temi personali, mantenendo la sua capacità di sorprendere e di affrontare con onestà le proprie emozioni.
Il nuovo album di Willie Peyote si intitola Anatomia di uno schianto prolungato e per il rapper torinese rappresenta una sorta di ritorno al futuro, un ossimoro artistico per cui la maturità dei 40 anni tondi tondi va di pari passo all’indole di prendersi la libertà di recuperare alcune caratteristiche del Willie Peyote che fu. Ed è questo che caratterizza il nuovo disco, che brucia più della necessità di tradurre in musica un istinto autentico che della lucidità di raccontare o denunciare un qualcosa. Un disco in cui le proprie vulnerabilità non diventano materia da “rimorchio” musicale e nemmeno l’eccezione alla regola che vuole i rapper tutti brutti, sporchi e cattivi, ma un sentimentalismo vivido e coinvolgente. 🔗 Leggi su Open.online
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