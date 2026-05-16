Sorpresa Willie Peyote sa essere anche dolce | È una forma di sincerità che avevo negato a me stesso fino a oggi – L’intervista

Il nuovo album di Willie Peyote si intitola Anatomia di uno schianto prolungato e rappresenta una svolta nel suo percorso musicale. In un’intervista, il rapper ha raccontato di aver scoperto un lato più dolce e sincero di sé stesso, una caratteristica che aveva negato fino a ora. La sua musica continua a mescolare elementi rap e testi che affrontano temi personali, mantenendo la sua capacità di sorprendere e di affrontare con onestà le proprie emozioni.

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