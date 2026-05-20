Weekend della Musica a Santa Flavia | sul anche Irene Fornaciari la figlia di Zucchero

Il weekend della Musica a Santa Flavia si svolge presso il Beach Luxury Club Sicily, situato all'interno del Domina Zagarella. La manifestazione si svolge prima dell'inizio ufficiale dell'estate 2026 e presenta vari artisti, tra cui Irene Fornaciari, figlia di un noto cantautore. L'evento si svolge nel contesto di un fine settimana dedicato alla musica dal vivo e alle esibizioni, attirando pubblico dalla regione e non solo. La location scelta offre un ambiente dedicato agli spettacoli e alle iniziative artistiche.

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