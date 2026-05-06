Oggi si ricorda Santa Flavia Domitilla, una giovane donna uccisa dallo zio durante le persecuzioni contro i cristiani. Nipote di un imperatore romano, fu martirizzata perché rifiutò di rinunciare alla propria fede. La sua vicenda si colloca in un periodo di violente repressioni, quando la fedeltà ai principi cristiani portava spesso a conseguenze estreme. La sua storia è rimasta impressa come esempio di devozione religiosa.

Dal lusso della corte imperiale al sacrificio estremo: Santa Flavia Domitilla, nipote di Domiziano, scelse di non rinnegare Cristo, affrontando il martirio durante le feroci persecuzioni scatenate proprio da suo zio. Nonostante le informazioni circa la vita e la storia di Santa Flavia Domitilla siano poche e lacunose di lei si sa che apparteneva alla famiglia imperiale. Nacque intorno all’anno 60 nella dinastia degli imperatori Flavi. Era figlia di Flavia Domitilla minore, perciò era nipote dell’imperatore Vespasiano e dei futuri imperatori Tito e Domiziano. Perse la madre all’età di 9 anni, crebbe nell’ambiente del consolato romano e in età da marito sposò un cugino, il console Tito Flavio Clemente, nipote di Tito Sabino, fratello di Vespasiano.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 7 maggio, Santa Flavia Domitilla: giovane donna uccisa dallo zio a causa della sua fede

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