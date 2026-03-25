Gino Paoli da Vasco a Zucchero | le star della musica celebrano la leggenda scomparsa

Diverse personalità del mondo musicale si sono riunite per ricordare Gino Paoli, scomparso nelle ultime ore. Artisti di differenti generi hanno condiviso pubblicamente i loro omaggi, riflettendo sulla lunga carriera del cantautore e sui contributi al panorama musicale italiano. Le manifestazioni di affetto si sono concentrate principalmente sui social e durante eventi pubblici, pochi istanti dopo l’annuncio della sua morte.

Più che in una stanza stavolta il cielo è contenuto nelle decine di ricordi e omaggi di colleghi (e non solo), che celebrano la vita e la carriera di Gino Paoli a poche ore dalla sua scomparsa. Icona della musica italiana, Paoli è stato forse l’esponente più ‘pop’ della scuola genovese, capace di infiammare prima i juke box e poi di restare scolpito nella memoria e nel cuore degli italiani che magari ora cercheranno su Spotify alcuni dei suoi capolavori. Le star della musica celebrano Gino Paoli. Significativo è, allora, il tributo di due giovanissimi concittadini come Olly e Bresh. Il primo ha scelto un cuore rosso su sfondo nero, con tanto di ‘Cielo in una stanza’ di sottofondo per ricordare Paoli, il secondo una serie di foto scattate insieme all’artista, già anziano: “Fu una giornata memorabile”, scrive il rapper. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gino Paoli, da Vasco a Zucchero: le star della musica celebrano la leggenda scomparsa Articoli correlati Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. “E poi ci troveremo come le star”Bologna, 24 marzo 2026 – Gino Paoli è morto la notte scorsa a Genova, all’età di 91 anni. Da Gianni Morandi a Olly, l’addio della musica a Gino Paoli: «Quanto amore nelle tue canzoni»La morte di Gino Paoli, avvenuta oggi 24 marzo a 91 anni, ha lasciato un vuoto nella musica italiana, suscitando un’ondata di cordoglio che... Aggiornamenti e notizie su Gino Paoli Temi più discussi: Morte di Gino Paoli, il ricordo del mondo dello spettacolo da Vasco Rossi a Patty Pravo; Vasco Rossi, l’insegnamento di Gino Paoli: Grazie di tutto; Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. E poi ci troveremo come le star; Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Patty Pravo, l’omaggio degli artisti sui social. Addio a Gino Paoli: da Vasco Rossi a Gianni Morandi, il saluto commosso dei big. E poi ci troveremo come le starMondo della musica in lutto: i ricordi di Laura Pausini e Samuele Bersani, la dedica di Simona Ventura ricordando Ornella Vanoni. Iva Zanicchi: La colonna sonora della mia vita. Zucchero: Un buco n ... ilrestodelcarlino.it Gino Paoli: da Vasco Rossi a Biagio Antonacci, il ricordo commosso dei colleghiTanti i commenti di cordoglio per Gino Paoli da parte dei suoi colleghi. Ciao Gino... Artista Senza Fine. Con queste parole, affiancate da un cuoricino, Patty Pravo ricorda sui social Gino Paoli, ac ... tg.la7.it Renzo Piano: “Anche grazie a Gino Paoli disegno cieli in una stanza” x.com grandissimo maestro Gino Paoli. Autore di capolavori, modernissimo sempre; classico, immenso #ginopaoli . Le sue canzoni e quel suo modo di cantarle ê scuola perenne per tutti quelli che amano questa arte. Grandezza vera senza enfasi, classe assoluta. - facebook.com facebook