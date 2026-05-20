Voucher sportivi la Regione raddoppia i fondi | attività garantite fino ad aprile 2027

La Regione siciliana ha annunciato un incremento delle risorse dedicate ai voucher sportivi, raddoppiando i fondi disponibili. Inoltre, l'iniziativa è stata estesa fino ad aprile 2027, consentendo ai giovani beneficiari di partecipare alle attività sportive per tutta la stagione senza interruzioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le associazioni e i centri sportivi coinvolti nel programma. La misura mira a sostenere la pratica sportiva tra i giovani della regione.

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