Ladispoli voucher sportivi fino a 500 euro | come richiederli

L'amministrazione comunale di Ladispoli ha annunciato che i cittadini possono richiedere voucher sportivi fino a 500 euro. La procedura prevede la presentazione di domanda attraverso un apposito modulo online, disponibile da oggi. Le richieste devono essere inviate entro i prossimi trenta giorni e saranno valutate in ordine di presentazione. I voucher sono destinati a sostenere le spese per attività sportive, con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva tra residenti e studenti.

Ladispoli, 20 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa la cittadinanza che è attivo il Bonus Sport Lazio 2026, un importante contributo economico destinato alle famiglie con figli, con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva e promuovere il benessere delle nuove generazioni. La misura, promossa dalla Regione Lazio, prevede l’erogazione di un voucher fino a 500 euro per sostenere l’iscrizione e la partecipazione ad attività sportive presso associazioni, società sportive dilettantistiche, palestre e centri autorizzati. Un’opportunità concreta per favorire l’inclusione sociale e contrastare fenomeni di sedentarietà e disagio giovanile, rendendo lo sport accessibile anche alle famiglie con redditi medio-bassi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Latina, voucher sportivi da 500 euro: il bando è online. I requisitiLatina, 20 febbraio 2026 – È online l’avviso pubblico del Comune di Latina per la concessione di contributi destinati all’acquisto di attrezzature... Voucher servizi prima infanzia, al via le domande: fino a 1.500 euro per le famiglieLe richieste per ricevere i contributi della Regione Veneto nell’Ambito di Verona potranno essere inoltrate dall'1 aprile al 15 maggio 2026 Si aprono... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Cerveteri, sport per tutti: voucher da 500 euro per i giovani, confermata l’Associazione nautica di Campo di; Regione Lazio. Voucher sport 2026, Edy Palazzi: più impianti e posti disponibili. Voucher sportivi fino a 240 euro per i bambini trentini dai 6 anni in poiTorna anche per la stagione 2025/2026 il Voucher sportivo col quale la Provincia autonoma di Trento intende incentivare l’accesso allo sport dei più giovani. Le domande vanno presentate dal 19 agosto ... rainews.it Voucher sportivi, approvata la delibera: i bonus saranno disponibili da giugnoCinquecento euro di bonus per i giovani che vogliono svolgere attività sportiva. La giunta Gualtieri ha appena approvato la delibera che stanzia 1,5 milioni di euro per i cosiddetti voucher sportivi ... romatoday.it Città di Ladispoli | Ladispoli - facebook.com facebook Raul Marian Costea, chi era il 26enne morto nell'incidente sull'Aurelia a Ladispoli ift.tt/rZXdu6B x.com