Voto senza barriere | Di Rosa sfida il Prefetto per i trasporti
Un dirigente comunale ha chiesto al Prefetto di intervenire su una decisione presa dall’amministrazione locale riguardo all’avvio di un servizio di trasporto gratuito. La richiesta è stata presentata in seguito a una delibera comunale, che ha stabilito la data di inizio del servizio. La questione riguarda la possibilità di avviare il servizio prima del 24 maggio, data già fissata, e il ruolo del Prefetto nel valutare questa richiesta. La discussione si concentra sulla necessità di un intervento istituzionale per modificare i tempi stabiliti.
? Punti chiave Come potrà il servizio gratuito partire prima del 24 maggio?. Perché il Prefetto deve intervenire su una decisione comunale?. Chi garantirà il trasporto se la richiesta di Di Rosa venisse respinta?. Quali ostacoli impediscono agli anziani di raggiungere i seggi elettorali?.? In Breve Proposta presentata il 3 marzo per il servizio gratuito Ti portiamo noi a votare.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio ad Agrigento.. Assenza di servizi pubblici comunali per il trasporto degli elettori verso i seggi.. Obiettivo contrastare l'astensionismo tra anziani e persone con difficoltà motorie.. Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha inviato una richiesta formale al prefetto di Agrigento per ottenere il nulla osta necessario all’attivazione del servizio gratuito denominato Ti portiamo noi a votare. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Tempêtes, érosion et montée des eaux : le Cotentin au bord du basculement Documentaire AMP
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