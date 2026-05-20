Voto senza barriere | Di Rosa sfida il Prefetto per i trasporti

Un dirigente comunale ha chiesto al Prefetto di intervenire su una decisione presa dall’amministrazione locale riguardo all’avvio di un servizio di trasporto gratuito. La richiesta è stata presentata in seguito a una delibera comunale, che ha stabilito la data di inizio del servizio. La questione riguarda la possibilità di avviare il servizio prima del 24 maggio, data già fissata, e il ruolo del Prefetto nel valutare questa richiesta. La discussione si concentra sulla necessità di un intervento istituzionale per modificare i tempi stabiliti.

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