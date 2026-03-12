Romito via le barriere new jersey al Boccale Il prefetto | Ora stop permanente ai mezzi pesanti

Le barriere new jersey installate sulla curva del Boccale, nel quartiere Romito, saranno rimosse entro un mese. Il prefetto ha annunciato che i mezzi pesanti non potranno più transitare in quella zona, stabilendo uno stop permanente. La decisione è stata comunicata dopo l’installazione delle barriere per motivi di sicurezza nelle settimane scorse.

Le barriere new jersey installate per motivi di sicurezza nelle scorse settimane alla curva del Boccale, sul Romito, al fine di ridurre il rischio di incidenti, saranno rimosse entro un mese. A comunicare la notizia mercoledì 11 marzo, durante la riunione in prefettura dei componenti del tavolo sulla viabilità sono stati i tecnici di Anas, spiegando che nei prossimi giorni verrà riposizionata la barriera di protezione originale e sarà quindi ripristinata la piena fruibilità della viabilità di questo tratto di costa. Un aspetto, quello della sicurezza sul Romito, che è stato analizzato anche in merito al traffico dei mezzi pesanti. Nel corso...