Von der Leyen apre sulle bollette ma ci mette in guardia sui frugali
Ieri, il co-presidente del gruppo dell’Ecr al Parlamento europeo, membro di Fratelli d’Italia, ha incontrato la presidente della Commissione europea. Durante l’incontro, sono stati affrontati i temi delle bollette energetiche e delle misure per contenere i costi. La presidente ha aperto alla possibilità di interventi sulle tariffe, ma ha anche avvertito sui rischi legati ai paesi che adottano politiche più restrittive di spesa. Non sono stati annunci ufficiali o decisioni concrete al termine della riunione.
Nicola Procaccini, esponente di Fdi e co-presidente del gruppo dell'Ecr al Parlamento europeo, ha incontrato ieri la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Un summit avvenuto a poca distanza di tempo dalla lettera della premier Giorgia Meloni sull'energia. C'è un'apertura sulla deroga al Patto di stabilità in maniera energetica? "Premetto che ho partecipato al bilaterale a nome dell'intero gruppo dell'Ecr. Certo, il summit è servito anche, se non soprattutto, per parlare della proposta italiana e più in generale della questione energetica. La presidente von der Leyen ha mostrato un'oggettiva disponibilità al confronto. La definirei un'apertura verso la proposta della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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