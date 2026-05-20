Von der Leyen apre sulle bollette ma ci mette in guardia sui frugali

Ieri, il co-presidente del gruppo dell’Ecr al Parlamento europeo, membro di Fratelli d’Italia, ha incontrato la presidente della Commissione europea. Durante l’incontro, sono stati affrontati i temi delle bollette energetiche e delle misure per contenere i costi. La presidente ha aperto alla possibilità di interventi sulle tariffe, ma ha anche avvertito sui rischi legati ai paesi che adottano politiche più restrittive di spesa. Non sono stati annunci ufficiali o decisioni concrete al termine della riunione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui