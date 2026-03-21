ets e dl bollette von der leyen apre a meloni

La presidente della Commissione europea ha dichiarato di collaborare con il governo italiano, affermando che ogni Paese ha bisogno di misure specifiche. Ha inoltre mostrato disponibilità a rivedere i crediti relativi alle emissioni. La sua dichiarazione arriva in un momento di discussione sui pacchetti di aiuti economici e sulle politiche energetiche. La posizione di Bruxelles si inserisce nel quadro delle trattative in corso con Roma sui temi finanziari.

Come previsto già dalle prime ore del Consiglio Ue, alla fine l’abolizione degli Ets, ossia il sistema di scambio delle quote di emissione, non è stata neanche discussa. A giugno si parlerà di una sua rimodulazione, ma l’impressione generale è che qualcuno abbia fatto il doppio gioco. L’Italia fin dall’inizio ha chiesto l’abolizione di questi strumenti, convinta che fosse la soluzione migliore per sollevare l’enorme pressione che grava oggi sulle imprese. Eppure, la maggior parte dei Paesi ha ragionato di rivedere gli Ets, non di abolirli, ma con calma, prima dell’estate. Lo sforzo dell’Italia è stato notevole e qualcosa si è riuscito a ottenere. 🔗 Leggi su Laverita.info

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