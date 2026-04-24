Nella discussione sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione Europea, si registrano tensioni tra le istituzioni coinvolte. La presidente della Commissione ha definito le nuove tasse “indispensabili” per finanziare il bilancio, ma nel Consiglio non si trova ancora un accordo unanime. La questione riguarda le modalità di finanziamento e le aliquote fiscali da adottare, con posizioni divergenti tra gli Stati membri.

È scontro tra istituzioni Ue sul prossimo bilancio pluriennale dell’Unione per il periodo 2028-2034. Il rimborso del debito contratto per finanziare i 421 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto del Next Generation Eu, insieme all’incremento senza precedenti dei fondi che la Commissione Ue ritiene vadano destinati alla difesa, mette pressione. Per questo la Commissione Ue aveva proposto cinque nuove “risorse proprie” che dovrebbero affiancare quelle già esistenti, come i dazi doganali e una quota di Iva. Tradotto: nuove tasse. L’esecutivo Ue intende colpire di più il tabacco, i rifiuti elettronici non riciclati e le imprese, con una nuova “ corporate resource for Europe “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scontro sulle nuove tasse per finanziare il prossimo bilancio Ue. Von der Leyen: “Indispensabili”. Ma in Consiglio non c’è unanimità

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