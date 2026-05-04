Voragine in strada in via Terracina bus deviati e caos traffico a Fuorigrotta oggi

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina una voragine si è aperta in via Terracina a Fuorigotta, provocando disagi al traffico. Sul luogo sono intervenuti la protezione civile, la polizia locale e Napoli Servizi. A causa dell’incidente, le linee di autobus sono state deviata e si sono verificati rallentamenti e congestioni lungo le strade circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta in modo grave.

Una voragine si è aperta questa mattina in via Terracina a Fuorigrotta. Sul posto protezione civile, polizia locale e Napoli Servizi. Deviate diverse linee bus.🔗 Leggi su Fanpage.it

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