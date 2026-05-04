Voragine in strada in via Terracina bus deviati e caos traffico a Fuorigrotta oggi

Questa mattina una voragine si è aperta in via Terracina a Fuorigotta, provocando disagi al traffico. Sul luogo sono intervenuti la protezione civile, la polizia locale e Napoli Servizi. A causa dell’incidente, le linee di autobus sono state deviata e si sono verificati rallentamenti e congestioni lungo le strade circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta in modo grave.

Una voragine si è aperta questa mattina in via Terracina a Fuorigrotta. Sul posto protezione civile, polizia locale e Napoli Servizi. Deviate diverse linee bus.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Voragine ad Ottavia: strada chiusa e bus deviati Firenze: fuga di gas in via Villamagna, strade chiuse e bus deviati. Caos trafficoFIRENZE – Allarme nel pomeriggio di oggi, 23 aprile 2026, a Firenze per una fuga di gas. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Balduina cede ancora: si apre una nuova voragine nel quartiere; Voragine in via Guido Reni, strada chiusa; Voragine in strada in via Terracina, bus deviati e caos traffico a Fuorigrotta oggi; Trapani: mezzo pubblico crolla dentro voragine sulla strada VIDEO. Voragine in strada, traffico deviato nei pressi dell'ospedaleIl cedimento improvviso del manto stradale in via Guido Reni, nei pressi del pronto soccorso, a causa di un guasto della fognatura ... latinaoggi.eu Fenomeni e cattivo tempo imperversano in diverse zone d'Italia. Segnalata una voragine sulla via Pontina, in provincia di Latina. Si cerca una personaVoragine Appia Roma - Dopo la voragine sulla Gianicolense di pochi giorni fa, si apre un altro squarcio sulle strade di Roma. Questa volta la maxi-voragine, che ha quasi inghiottito due auto in sosta, ... motorionline.com Dal volume "Legendae sanctorum quas collegit in unum frater Jacobus de Voragine [...]" di Jacques de Voragine (1228-1298). L'edizione è quella del 1486. Un penny per i pensieri del povero disgraziato trascinato dal cavallo. - facebook.com facebook