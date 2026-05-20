Una donna di 56 anni è stata denunciata dai Carabinieri di Volturara Irpina con l’accusa di aver raggirato un disabile, sottraendogli più di 400 mila euro. La donna è stata iscritta nel registro degli indagati per il reato di circonvenzione di incapace. I militari hanno avviato le indagini e formalizzato la denuncia, senza fornire dettagli sulle modalità del raggiro o sull’identità delle persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina hanno deferito in stato di libertà una 56enne del posto, ritenuta responsabile del reato di circonvenzione di incapace. L’attività d’indagine trae origine dalla denuncia presentata, nell’ottobre 2022, dai familiari di un 62enne del comune irpino, affetto da disabilità intellettiva, che avrebbero segnalato ai militari dell’Arma presunti comportamenti illeciti posti in essere da una lontana cugina dell’uomo, finalizzati ad appropriarsi del suo denaro. Gli accertamenti immediatamente avviati dai Carabinieri avrebbero consentito di ricostruire un articolato sistema attraverso il quale la donna, approfittando delle condizioni di fragilità della vittima, lo avrebbe indotto ad aprire diversi conti correnti bancari e postali, cointestandoli anche a lei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Disabile raggirato per oltre 400mila euro: denunciata una 56enne

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