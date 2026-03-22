Pensionato raggirato Spariti 3400 euro dal conto corrente

Un pensionato di 68 anni di Lucca ha subito una truffa: dal suo conto sono stati prelevati 3400 euro senza il suo consenso. La vittima si è accorta del furto quando ha verificato l’estratto conto e ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’episodio si aggiunge a una serie di truffe legate a false comunicazioni di rischi o problemi bancari.

Ancora truffe con la scusa. della truffa. Vittima stavolta un 68enne lucchese al quale sono stati prelevati 3400 euro dal conto corrente. All’uomo non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri di Borgo Giannotti che hanno avviato un’indagine, identificando il destinatario della somma, ora indagato per truffa. La tecnica utilizzata è simile ad altri episodi recenti. Il fatto risale a qualche mese fa. Il pensionato aveva ricevuto sul cellulare una telefonata proveniente apparentemente dalla sua banca con la quale un sedicente “funzionario addetto alle frodi“ fingeva di avvisarlo che c’erano anomalie sospette nei movimenti del suo conto corrente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pensionato raggirato. Spariti 3400 euro dal conto corrente Articoli correlati Leggi anche: Pensionato raggirato online. Gli portano via 22.500 euro Peculato ai danni del fratello: "Spariti 120mila euro dal conto"In qualità di amministratore di sostegno del fratello, si sarebbe appropriato, tra prelievi e bonifici, di soldi che erano su due conti correnti del... Contenuti e approfondimenti su Pensionato raggirato Argomenti discussi: Pensionato raggirato. Spariti 3400 euro dal conto corrente. Pensionato raggirato. Spariti 3400 euro dal conto correnteAncora truffe con la scusa... della truffa. Vittima stavolta un 68enne lucchese al quale sono stati prelevati 3400 euro dal conto corrente. All’uomo non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri ... lanazione.it Pensionato raggirato online. Gli portano via 22.500 euroGli hanno portato via ben 22.500 euro dal conto corrente, i soldi che credeva al sicuro in banca. E’ però bastato un tranello telefonico ben organizzato per prosciugare i risparmi di un pensionato ... lanazione.it