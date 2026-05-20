Volo Catania–Santorini deviazione su Bari e coincidenza saltata | documenti non tradotti e giustificazioni deboli sul maltempo Il giudice condanna la compagnia aerea

Un volo partito da Catania diretto a Santorini ha subito una deviazione verso Bari, causando la perdita della coincidenza prevista per la Grecia. La compagnia aerea ha presentato giustificazioni legate alle condizioni meteorologiche, ma i documenti forniti non sono stati tradotti e sono stati ritenuti deboli dal tribunale. Di conseguenza, il giudice ha condannato la compagnia, ritenendo insufficienti le spiegazioni offerte per l’accaduto. La vicenda ha coinvolto anche la gestione delle comunicazioni e delle documentazioni ufficiali.

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Un volo deviato, una coincidenza persa per la Grecia e una difesa giudicata insufficiente dal tribunale. È finita con una condanna la vicenda che ha coinvolto una compagnia aerea britannica e due passeggeri italiani rimasti bloccati durante un viaggio da Catania a Santorini, con scalo a Napoli. Come riporta La Repubblica, la decisione è arrivata dal Giudice di pace di Napoli, che ha dato ragione ai viaggiatori sottolineando anche un aspetto insolito della causa: gran parte della documentazione tecnica presentata dalla compagnia era in inglese e non tradotta in italiano. Secondo il giudice, il vettore non avrebbe dimostrato in modo adeguato le ragioni del ritardo né di aver adottato tutte le misure necessarie per limitare i disagi ai passeggeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Volo Catania–Santorini, deviazione su Bari e coincidenza saltata: documenti non tradotti e giustificazioni deboli sul maltempo. Il giudice condanna la compagnia aerea ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una nuova compagnia aerea prende il volo dall'aeroporto di VeneziaCondor, compagnia aerea tedesca, inaugura ufficialmente i collegamenti dall’aeroporto Marco Polo di Venezia. Ryanair non rimborsa 890 euro a una cliente: giudice ordina il sequestro di un Boeing della compagnia aerea low costUn Boeing della compagnia aerea low cost Ryanair, del valore di decine di milioni di euro, è stato sequestrato per il mancato rimborso a una cliente...