Un Boeing di Ryanair, del valore di decine di milioni di euro, è stato sottoposto a sequestro da parte di un giudice dopo che la compagnia aerea non ha rimborsato a una cliente 890 euro. La decisione arriva in risposta al mancato pagamento e riguarda un procedimento legale in corso. La vicenda riguarda esclusivamente il mancato rimborso, senza altri dettagli aggiuntivi.

Un Boeing della compagnia aerea low cost Ryanair, del valore di decine di milioni di euro, è stato sequestrato per il mancato rimborso a una cliente di appena 890 euro. La curiosa vicenda è accaduta all’aeroporto di Linz, circa 180 chilometri a ovest di Vienna, in Austria. Tutto risale al luglio del 2024 quando una donna, insieme a due accompagnatori, sarebbe dovuta partire da Linz per recarsi a Palma di Maiorca. Il velivolo, la cui partenza era prevista alle 8.20 del mattino, accumula, però, più di tredici ore di ritardo. In base alla normativa europea sui diritti dei passeggeri aerei, il ritardo dà diritto a una compensazione economica di 250 euro più l’eventuale spesa sostenuta per raggiungere la destinazione con un volo alternativo. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ryanair non rimborsa 890 euro a una cliente: giudice ordina il sequestro di un Boeing della compagnia aerea low cost

