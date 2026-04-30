Akrari Solforati e Staforini a Volley Night | storie trionfi e futuro della Nazionale

A Volley Night, il programma dedicato al mondo della pallavolo, torna con una puntata incentrata sulle esperienze di giocatori e allenatori della Nazionale. Tra gli ospiti ci sono Akrari, Solforati e Staforini, protagonisti di incontri e interventi inediti. La puntata offre approfondimenti sui loro percorsi, successi e progetti futuri, offrendo uno sguardo diretto sul presente e sul domani del volley nazionale.

Volley Night torna con una nuova puntata ricca di ospiti e contenuti esclusivi sul mondo della pallavolo italiana! In studio, insieme ai talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, e alla conduzione di Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, arrivano due protagonisti del volley azzurro: Yasmina Akrari e Matteo Staforini. Focus sulla stagione femminile con l’analisi degli ultimi verdetti e uno sguardo approfondito ai campionati italiani. Spazio anche alla finale playoff di SuperLega, momento decisivo del volley maschile italiano. Yasmina Akrari, fresca campionessa del mondo con l’Italia, racconta una stagione complessa: dopo il trionfo internazionale, l’esperienza con il Monviso Volley si è conclusa con una retrocessione, al termine di un percorso lungo e significativo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Akrari, Solforati e Staforini a Volley Night: storie, trionfi e futuro della Nazionale Akrari, Solforati e Staforini a Volley Night: storie, trionfi e futuro della Nazionale Notizie correlate Volley Night: Andrea Giani ed Anna Gray protagonisti | Storie, infortuni e podi olimpiciVolley Night torna con una puntata imperdibile dedicata a due grandi protagonisti della pallavolo italiana ed europea: Anna Gray e Andrea Giani. Leggi anche: ? VOLLEY NIGHT | Play-off alle porte, nazionale sempre più vicina!