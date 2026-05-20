Volley i convocati dell’Italia per la Nations League | lista lunga presenti tutti i big
Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale italiana di volley maschile, ha annunciato la lista dei convocati per la prossima Nations League. La selezione comprende un numero elevato di giocatori, tra cui tutti i principali titolari. La lista ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore e include anche alcuni atleti che si sono recentemente affermati nel torneo internazionale. La partecipazione della squadra è prevista nelle prossime settimane, con il debutto in una competizione che coinvolge diverse nazioni europee.
Ferdinando De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato la lista dei trenta giocatori selezionati per la Nations League 2026, la prestigiosa competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l’estate e che precederà gli Europei, dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il Guru potrà scegliere gli atleti da impiegare tappa per tappa: gli appuntamenti preliminari saranno tre (per un totale di dodici partite), le migliori otto squadre accederanno alla Final Eight che metterà in palio il trofeo. Il torneo servirà per lanciare alcuni nuovi elementi, per ritrovare l’intesa tra i giocatori e per testare delle soluzioni in vista dell’evento più importante di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it
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