Volley i convocati dell’Italia per la Nations League | lista lunga presenti tutti i big

Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale italiana di volley maschile, ha annunciato la lista dei convocati per la prossima Nations League. La selezione comprende un numero elevato di giocatori, tra cui tutti i principali titolari. La lista ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore e include anche alcuni atleti che si sono recentemente affermati nel torneo internazionale. La partecipazione della squadra è prevista nelle prossime settimane, con il debutto in una competizione che coinvolge diverse nazioni europee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui