Il selezionatore della nazionale italiana di pallavolo femminile ha annunciato le trenta atlete convocate per la prossima Nations League, includendo tutte le giocatrici considerate le più importanti del momento. La lista comprende diverse atlete di rilievo, mentre alcune di loro si prenderanno un periodo di riposo. La convocazione arriva in vista di un torneo internazionale che vedrà le migliori nazionali affrontarsi in diverse tappe.

Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato la lista delle trenta giocatrici selezionate per la Nations League 2026, la prestigiosa competizione internazionale itinerante che ci terrà compagnia durante l’estate e che è stata vinta dalle azzurre nelle ultime due edizioni. Il Guru potrà poi scegliere le atlete da impiegare tappa per tappa: gli appuntamenti preliminari saranno tre (per un totale di dodici partite), le migliori otto squadre accederanno alla Final Eight che metterà in palio il trofeo. Nelle ultime mesi si è più volte detto che la Nations League servirà per lanciare giovani e nuovi atlete, oltre che...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, le convocate dell’Italia per la Nations League: lista lunga, presenti tutti le big. Ma il riposo…

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