Volley femminile serie a1 Coach che vince non si cambia | la Savino Del Bene si tiene stretto Gaspari

La società di volley femminile di serie A1 ha annunciato la conferma di Marco Gaspari come allenatore per la stagione 2026-2027. La decisione è arrivata dopo un periodo di valutazioni, mantenendo così alla guida della squadra l’allenatore già al timone nelle ultime stagioni. La società ha comunicato ufficialmente che Gaspari continuerà a seguire il progetto tecnico della squadra anche nel prossimo campionato.

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Coach che vince non si cambia. Così, com’era scontato ormai da tempo, è arrivata puntuale la conferma: Marco Gaspari sarà alla guida della Savino Del Bene volley anche nella stagione 2026-2027. Rimarranno al suo fianco pure il vice Sándor Kántor, al sesto anno consecutivo con il club di Scandicci, e Mattia Cozzi che si appresta ad affrontare la seconda stagione con il club nel ruolo di terzo allenatore. Anconitano, 43 anni, Gaspari è arrivato sulla panchina biancoblù il 15 ottobre 2024 subentrando nella terza giornata di campionato all’esonerato Stephane Antiga. Nelle due stagioni trascorse finora a Scandicci ha contribuito a far sì che la...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Volley femminile serie a1. Coach che vince non si cambia: la Savino Del Bene si tiene stretto Gaspari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Coach Gaspari ancora alla guida della Savino Del Bene Scandicci: la squadra correrà su 4 frontiSCANDICCI – La Savino Del Bene Volley riparte da coach Marco Gaspari che guiderà la prima squadra anche nella stagione sportiva 2026-2027,... LIVE Milano-Scandicci, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: si chiude la serie o si va alla bella?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Numia... Temi più discussi: Kantor e Cozzi confermati per la stagione 2026–2027; Volley femminile serie a1. Coach che vince non si cambia: la Savino Del Bene si tiene stretto Gaspari; La Savino Del Bene Volley saluta Brenda Castillo; Volley mercato 2026/27: il tabellone dei movimenti in Serie A1. Volley femminile, Toscana sul tetto del mondo: La Savino del Bene ha fatto la storia della pallavoloFirenze, 15 dicembre 2025 – La Savino Del Bene Scandicci è, per la prima volta, campionessa del mondo. Dopo la più bella partita vista a San Paolo, nel Mondiale per Club 2025, la squadra di coach ... lanazione.it Volley, Scandicci conferma coach GaspariLa Savino Del Bene Volley annuncia che coach Marco Gaspari guiderà la prima squadra anche nella stagione sportiva 2026-2027, proseguendo il proprio percorso alla guida del club in virtù dell’accordo b ... nove.firenze.it