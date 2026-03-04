Rinnovo Vlahovic Juventus | ora il serbo può veramente rimanere Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto ultimissime

La Juventus e Dusan Vlahovic stanno trattando il rinnovo del contratto dell’attaccante serbo, con recenti segnali che indicano una possibile intesa vicina. Le parti stanno definendo i dettagli, e ora sembra ci siano le condizioni per un prolungamento. La trattativa tra il club torinese e il calciatore si sta avvicinando alla conclusione, aprendo la strada a un nuovo accordo.

Calciomercato Roma, bomba di Tuttosport: Malen via senza Champions e pronto ad approdare in un’altra big di Serie A. L’indiscrezione sull’olandese Calciomercato Juve: il piano di Spalletti per l’estate. Chi è sicuro della permanenza e chi invece saluterà Torino, cosa accadrà a giugno Juventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato Juventus: presa questa decisione per il futuro di Locatelli. Il club bianconero sta andando in questa direzione, ultimissime Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rinnovo Vlahovic Juventus: ora il serbo può veramente rimanere. Cosa sta succedendo per il suo prolungamento di contratto, ultimissime Rinnovo Locatelli, la Juventus vuole blindare il capitano: si lavora al prolungamento fino a questa data. Cosa sta succedendodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Locatelli, la Juventus vuole blindare il suo capitano: società al lavoro per il prolungamento fino a questa data. Rinnovo Vlahovic alla Juventus: le ultime sul prolungamento del contrattoLa Juventus e Dusan Vlahovic si avvicinano a una rinnovo che definisce in modo chiaro il legame sportivo tra giocatore e club. Juventus Vlahovic: il rinnovo si avvicina sempre di piu', le ultime III Analisi FcmNewsSport Tutti gli aggiornamenti su Rinnovo Vlahovic Juventus. Temi più discussi: Rinnovo Vlahovic: c'è l'apertura: i dettagli del primo incontro con la Juve; Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Vlahovic-Juve: c'è l'apertura per il rinnovo, i dettagli e le cifre; Juve, il futuro di Vlahovic si decide ora: fissato l'incontro per il rinnovo. Vlahovic Juve, la figura di Spalletti decisiva per il rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra i bianconeri e il serboVlahovic Juve, la figura di mister Spalletti sarà decisiva per il possibile rinnovo del contratto. Le ultime sulla trattativa tra il bomber e la società La Juve e Dusan Vlahovic non sono mai stati cos ... juventusnews24.com Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)Sta cambiando il vento attorno a Dusan Vlahovic. Se fino a qualche settimana fa la trattativa per il rinnovo del suo contratto sembrava giunta a un binario. tuttomercatoweb.com La #Juventus tratta il rinnovo di #Vlahovic e intanto va a caccia di un nuovo attaccante: oltre a #KoloMuani, anche #Castro e #GonzaloGarcia nella lista dei bianconeri @GiokerMusso x.com Tuttosport - Juventus, atteso un nuovo incontro con Vlahovic: la prima offerta per il rinnovo facebook