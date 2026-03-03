Per non essersi arreso alle avversità della vita | Mauro Glorioso riceve l' onorificenza da Sergio Mattarella

Il 3 marzo, al Quirinale, il Presidente della Repubblica ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a diverse persone, tra cui Mauro Glorioso, riconosciuto per il suo impegno nel sociale e per aver affrontato le avversità della vita senza arrendersi. Le onorificenze sono state conferite motu proprio il 31 gennaio scorso e vengono assegnate a chi si distingue per il proprio contributo.

Il Presidente della Repubblica ha consegnato l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana a Mauro Glorioso Il Presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Tra questi Mauro Glorioso, lo studente palermitano colpito da una bici elettrica di oltre 20 chili lanciata dai Murazzi di Torino nel gennaio del 2023 e da allora tetraplegico. Il 26 enne, che lo scorso autunno si è laureato in Medicina, è tra i Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana. Glorioso ha ricevuto al quirinale l'onorificenza con la seguente motivazione: "Per non essersi arreso alle avversità della vita".