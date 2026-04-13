Apertura straordinaria del Castello di Solanto uno dei più antichi feudi siciliani a picco sul mare

Il Castello di Solanto apre le sue porte in modo straordinario, offrendo l’opportunità di scoprire uno dei più antichi feudi della Sicilia situato a picco sul mare. Contestualmente, si può esplorare la storia secolare della pesca del tonno nella tonnara di Solanto, a Santa Flavia, dove tradizioni, riti e credenze legati a questa attività hanno influenzato profondamente la cultura locale. L’evento coinvolge anche la partecipazione della principessa Gloria Vanni.

Una passeggiata nella millenaria storia della pesca del tonno in Sicilia, che nella tonnara di Solanto, a Santa Flavia, trovò un grande successo produttivo, legato a tradizioni, riti e incantesimi che hanno lasciato il segno in tutta la nostra cultura, ospiti della principessa Gloria Vanni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Castello di Dunnottar, una fortezza spettacolare a picco sul mareChi ha avuto la fortuna di visitare la Scozia la descrive come un territorio sospeso tra realtà e fantasia.

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