Visita guidata al Castello Cini di Monselice

Una visita guidata al Castello di Monselice permette di scoprire le sue quattro strutture principali, tra cui il Castelletto e la “Casa Romanica” risalenti all’XI e XII secolo. Il castello si trova nella città omonima e rappresenta un esempio di architettura medievale. La visita offre l’opportunità di osservare da vicino le caratteristiche storiche di questi edifici antichi.