Visita guidata al Castello Cini di Monselice
Una visita guidata al Castello di Monselice permette di scoprire le sue quattro strutture principali, tra cui il Castelletto e la “Casa Romanica” risalenti all’XI e XII secolo. Il castello si trova nella città omonima e rappresenta un esempio di architettura medievale. La visita offre l’opportunità di osservare da vicino le caratteristiche storiche di questi edifici antichi.
Il Castello di Monselice è composto da quattro edifici: la parte più antica è costituita dal Castelletto con l'annessa “Casa Romanica”, edifici risalenti all’XI-XII secolo. La parte più imponente del complesso monumentale è la Torre detta “di Ezzelino”, eretta da Ezzelino III da Romano, vicario. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Il meraviglioso Castello Cini e il cammino delle 7 chiesette di Villa Duodo, la visita a Monselice? Domenica 22 febbraio 2026?Una visita ai piedi dei Colli Euganei, capace di offrire una duplice lettura ai partecipanti: si passerà dall’austerità...
Leggi anche: Monselice, via ai lavori alla Rocca: interventi su Castello Cini e Mastio