Visita a sorpresa del ministro Valditara nel nostro liceo | una passerella politica di cui nessuno sapeva
Martedì 12 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha effettuato una visita a sorpresa presso un liceo della città. La presenza del ministro è stata tenuta segreta fino all’ultimo momento, creando sorpresa tra studenti e docenti. La visita si è svolta in modo riservato e senza annunci ufficiali, attirando l’attenzione di chi si trovava nell’istituto. Nessun dettaglio ufficiale è stato diffuso riguardo alle attività svolte durante l’incontro improvviso.
di Collettivo docenti e studenti “indignati” del Liceo Ignazio Vian Martedì 12 maggio visita top secret del ministro dell’Istruzione del Merito al liceo I. Vian di Bracciano. Lo riportano i giornali locali e alcune pagine FB dei Dirigenti Scolastici dell’area, fra cui quella del Vian stesso, con tanto di foto commemorative della giornata e fantozziani toni commossi (“Non avrei mai pensato di poter stringere la mano del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ”, “Per me è stato un onore e un piacere”, ecc). I social della scuola e il sito istituzionale non riportano nulla invece, come se l’evento esaltato altrove non fosse di competenza dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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