Visita a sorpresa del ministro Valditara nel nostro liceo | una passerella politica di cui nessuno sapeva

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha effettuato una visita a sorpresa presso un liceo della città. La presenza del ministro è stata tenuta segreta fino all’ultimo momento, creando sorpresa tra studenti e docenti. La visita si è svolta in modo riservato e senza annunci ufficiali, attirando l’attenzione di chi si trovava nell’istituto. Nessun dettaglio ufficiale è stato diffuso riguardo alle attività svolte durante l’incontro improvviso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Collettivo docenti e studenti “indignati” del Liceo Ignazio Vian Martedì 12 maggio visita top secret del ministro dell’Istruzione del Merito al liceo I. Vian di Bracciano. Lo riportano i giornali locali e alcune pagine FB dei Dirigenti Scolastici dell’area, fra cui quella del Vian stesso, con tanto di foto commemorative della giornata e fantozziani toni commossi (“Non avrei mai pensato di poter stringere la mano del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ”, “Per me è stato un onore e un piacere”, ecc). I social della scuola e il sito istituzionale non riportano nulla invece, come se l’evento esaltato altrove non fosse di competenza dell’istituto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

visita a sorpresa del ministro valditara nel nostro liceo una passerella politica di cui nessuno sapeva
© Ilfattoquotidiano.it - “Visita a sorpresa del ministro Valditara nel nostro liceo: una passerella politica di cui nessuno sapeva”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Prof aggredita a Trescore, la visita a sorpresa in ospedale del ministro Valditara. «Le mancano i suoi alunni»

Leggi anche: Raffaella Carrà e quel figlio segreto di cui nessuno sapeva nulla

visita a sorpresa delVisita a sorpresa di re Carlo in Irlanda del Nord, nel solco della riconciliazioneVisita a sorpresa oggi di re Carlo III e della regina Camilla in Irlanda del Nord, la più storicamente turbolenta delle quattro nazioni che compongono il Regno Unito. Lo ha annunciato Buckingham Palac ... ansa.it

visita a sorpresa delRe Carlo a sorpresa in Irlanda del Nord per la riconciliazioneRe Carlo a Belfast per incontri istituzionali, un passo significativo nel percorso di riconciliazione in Irlanda del Nord ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web