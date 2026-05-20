Visita a sorpresa del ministro Valditara nel nostro liceo | una passerella politica di cui nessuno sapeva

Martedì 12 maggio, il ministro dell’Istruzione e del Merito ha effettuato una visita a sorpresa presso un liceo della città. La presenza del ministro è stata tenuta segreta fino all’ultimo momento, creando sorpresa tra studenti e docenti. La visita si è svolta in modo riservato e senza annunci ufficiali, attirando l’attenzione di chi si trovava nell’istituto. Nessun dettaglio ufficiale è stato diffuso riguardo alle attività svolte durante l’incontro improvviso.

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