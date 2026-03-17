Raffaella Carrà e quel figlio segreto di cui nessuno sapeva nulla

La Fondazione di Raffaella Carrà ha confermato l’esistenza di un figlio adottivo, di cui fino a ora non si era mai parlato pubblicamente. La nota specifica che l’erede è universale, ma non unico, senza entrare nel dettaglio delle altre eventuali figure ereditarie. La comunicazione mette fine a molte speculazioni, mantenendo un tono diretto e privo di giudizi.

Gian Luca Pelloni Bulzoni: è lui l’uomo prescelto da Raffaella Carrà. Ieri, ilCorriere della Seraha lanciato una notizia che ha lasciato esterrefatti:l’artista aveva un figlio adottivo, non si parla di un bambino che ha cresciuto di nascosto negli anni, bensì del suo braccio destro che è diventato il prescelto, colui che ha deciso di adottare per far sì che potesse far proseguire la sua Fondazione e il suo lascito. Ciò però non va ad escludere gli altri eredi del patrimonio. Il fine diRaffellanon era economico, ma un modo di preservare la sua memoria e la sua attività benefica che sempre le è stata a cuore. Gian Luca Bulzoni, poi diventatoPelloni(vero cognome di Raffaella Carrà), ha 62 anni, è nato a Rimini ma vive a Roma dove si occupa di una società musicale,Arcoirisedizionimusicali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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