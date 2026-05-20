Dopo l’ultimo allenamento di venerdì, alcuni giocatori lasciano il campo per trasferirsi a Empoli, mentre altri continuano ad allenarsi a Pesaro. Tra chi svuota gli armadietti e chi si prepara a partire, si delineano i primi segnali di un cambio di stagione. Per alcuni questa rappresenta la conclusione di un percorso, mentre per altri si tratta dell’inizio di una nuova avventura con la maglia biancorossa. La squadra si sta preparando alle prossime sfide, con le valigie pronte e le tensioni che si fanno più intense.

C’è chi svuota gli armadietti e chi continua ad allenarsi. Dopo l’ultimo allenamento di venerdì per molti protagonisti della scorsa stagione questi saranno gli ultimi giorni a Pesaro, per altri solo i primi di una nuova stagione da vivere in biancorosso. Pucciarelli e Nicastro anche in questi primi giorni della settimana si stanno infatti continuando ad allenare individualmente al V Park; Pozzi, Ceccacci e Primasso sono già invece con la testa proiettati verso categorie superiori. Il portiere classe 2000, tra le più grandi rivelazioni della scorsa stagione, è pronto a sorprendere anche nella massima serie, e a giocarsi le proprie carte per difendere i pali del neopromosso Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, Ceccacci con la valigia verso Empoli

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