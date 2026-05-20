Virginia Raggi e Chiara Appendino tensioni nel M5S e contatti con Alessandro Di Battista? Ipotesi e smentite

Due ex sindache di grandi città italiane sono state coinvolte in tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle, con critiche rivolte all’alleanza con il maggior partito di centrosinistra. Recentemente si sono intensificati i contatti con un ex membro del Parlamento, anche se né le due ex sindache né quest’ultimo hanno confermato ufficialmente incontri o accordi. La situazione ha generato discussioni tra i membri del movimento, mentre le dichiarazioni pubbliche si sono concentrate nel negare ogni collegamento diretto.

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Le ex sindache Virginia Raggi e Chiara Appendino aprono la frattura nel M5S, contestando la linea di Giuseppe Conte e l’alleanza con il centrosinistra. Le due esponenti sono in costante contatto con Alessandro Di Battista, che tramite l’associazione Schierarsi tesse una rete alternativa, mentre a Roma la base dissidente si ribella ai patti siglati per il Campidoglio. Virginia Raggi e le chat romane del M5S Come riporta il quotidiano Libero, il malcontento della vecchia guardia grillina si concentra soprattutto nella chat “il Movimento romano”, dove ex collaboratori di peso come Enrico Stefano e Alessandra Agnello attaccano duramente la svolta governista in Campidoglio. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Virginia Raggi e Chiara Appendino, tensioni nel M5S e contatti con Alessandro Di Battista? Ipotesi e smentite ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video M5S nel caos: Di Battista contro Conte, il Movimento si spacca Sullo stesso argomento M5S in crisi: Raggi e Appendino guardano a Di Battista? Domande chiave Chi sono i nuovi alleati che spingono Raggi verso Di Battista? Come influenzerà la frattura interna la gestione dei servizi nelle... Tsunami 5Stelle, Raggi e Appendino pronte a seguire Dibba contro il leader “traditore”I nostalgici dei bei tempi del “vaffa”, quelli che giurarono di sconfiggere il sistema e aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, sono... Non credo finché non vedo, e poi si tratta di Libero (che ha ovviamente interesse a metter zizzania), ma se si continua a tirare la corda, se la corda si tira troppo, se alla fine Chiara va con Dibba, io un pensierino ce lo faccio... è un avviso x.com ASTROFISICA: I Ricercatori della Penn State Suggeriscono Che i Nuclei Ultra-pesanti Più Pesanti del Ferro Possono Spiegare l'Origine dei Raggi Cosmici 10 Milioni di Volte Più Energetici di Qualsiasi Cosa Che il Grande Collider di Hadroni Può Produrre reddit Appendino e Raggi, scontente del M5s, tentate dal partito di Di BattistaVirginia Raggi cerca una stanza tutta per sé, Chiara Appendino resta la cattiva coscienza grillina, Alessandro Di Battista prepara Schierarsi. Nel Movimento cresce il rigetto per gli accordi con P ... ilfoglio.it Raggi. La gravita’ della crisi non e’ chiara, o ci regoliamo da soli o arriverà l’esercitoAncora vedo tanta gente al parco per fare una passeggiata o stare in compagnia. Forse la gravità della crisi ancora non è chiara. Così la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine di un sopralluogo ... affaritaliani.it