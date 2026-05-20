Il Movimento 5 Stelle attraversa una fase di tensione interna, con alcune figure chiave che si avvicinano a un esponente del partito. La gestione delle città e la direzione politica del movimento sembrano essere influenzate da queste nuove dinamiche, che coinvolgono figure di rilievo e possibili alleanze. La discussione riguarda anche le ripercussioni sulla gestione dei servizi pubblici locali, mentre gli attori coinvolti si muovono all’interno di un panorama politico in evoluzione.

? Domande chiave Chi sono i nuovi alleati che spingono Raggi verso Di Battista?. Come influenzerà la frattura interna la gestione dei servizi nelle città?. Perché l'accordo tra Conte e il PD crea tensioni a Roma?. Quale strategia userà Appendino per non perdere il legame con il Movimento?.? In Breve Raggi cerca autonomia politica in vista delle elezioni parlamentari del 2027.. Appendino critica la gestione della Millionaire tax da parte di Giuseppe Conte.. Accordo tra M5S e PD per l'assessorato allo Sport a Paolo Ferrara.. Raggi dialoga con Enrico Stefano e Alessandra Agnello su chat private..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S in crisi: Raggi e Appendino guardano a Di Battista

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