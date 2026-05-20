Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di alcuni esponenti politici che si sono schierati contro un leader di spicco del Movimento 5 Stelle, definendolo “traditore”. Questi politici, noti per le loro posizioni più radicali, hanno annunciato di voler seguire un esponente di spicco del movimento in una nuova iniziativa contro il leader che considerano aver tradito le promesse fatte in passato. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti tra gli iscritti e gli osservatori politici.

I nostalgici dei bei tempi del “vaffa”, quelli che giurarono di sconfiggere il sistema e aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, sono tornati. Capitanati dal pasdaran Alessandro Di Battista, scalpitano per battezzare una nuova creatura. Delusi dalla gestione di Giuseppe Conte che ha ceduto alle alleanze con il Pd e Matteo Renzi, sono pronti. Se non a fare le valigie subito, a dare molto filo da torcere all’avvocato del popolo. Per l’ex premier tira una brutta aria. Non solo Elly Schleinn nel comatoso campo largo deve vedersela con perdite eccellenti. Conte all’angolo: Raggi e Appendino pronte a fare le valigie. Intenzionate a seguire Dibba nella nuova avventura due ex sindache: Virginia Raggi, durissima contro l’ex premier (e non da oggi) e Chiara Appendino, già impegnate con l’associazione “Schierarsi”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tsunami 5Stelle, Raggi e Appendino pronte a seguire Dibba contro il leader “traditore”

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