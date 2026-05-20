Un allenatore di una squadra di pallavolo è stato condannato a dieci anni e sei mesi di carcere per violenze sulle atlete. La sentenza include anche pene accessorie e una provvisionale. La decisione è stata emessa al termine di un processo in cui sono state accertate le responsabilità dell'uomo. Le violenze si sono protratte nel tempo, coinvolgendo diverse giovani atlete durante le attività sportive. La vicenda ha suscitato grande attenzione sia all’interno del mondo sportivo che nell’opinione pubblica.

Condanna a dieci anni e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e a una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro per ciascuna parte civile, per un ex allenatore di volley di 55 anni accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune giovani atlete di una squadra femminile amatoriale del Varesotto. La sentenza è stata pronunciata dal gup del tribunale di Varese Rossana Basile al termine del processo con rito abbreviato. L’avvocato difensore Marco Natola attende ora il deposito delle motivazioni, previsto entro 75 giorni, per valutare l’eventuale ricorso in Appello. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura e condotte dai carabinieri, gli episodi contestati si sarebbero verificati tra il 2024 e il 2025 e avrebbero coinvolto ragazze tra i 13 e i 16 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenze sulle pallavoliste. Condannato a 10 anni e mezzo l’allenatore della squadra

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