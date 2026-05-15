Un medico è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione per violenza sulle tirocinanti durante il periodo di tirocinio in ospedale. Secondo le ricostruzioni, i contatti fisici sono avvenuti nelle sale operatorie, dove il medico si è infiltrato tra le tirocinanti per osservare le operazioni. Le accuse riguardano comportamenti inappropriati e atteggiamenti invasivi rivolti alle giovani professioniste durante le attività pratiche. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario durato diversi mesi.

? Punti chiave Come sono avvenuti i contatti fisici nelle sale operatorie?. Dove si è infiltrato il medico per osservare le tirocinanti?. Perché la posizione gerarchica ha aggravato la condanna del medico?. Quali misure adotteranno gli ospedali per proteggere gli stagisti?.? In Breve Tribunale di Rapallo guidato da Roberto Cascini, Valentina Vinelli e Riccardo Crucioli.. Quattro tirocinanti di infermieristica e fisioterapia vittime delle molestie e degli atti.. Inchiesta coordinata dal PM Luca Scorza Azzarà con supporto della Squadra Mobile.. Violazioni avvenute in sale operatorie e spogliatoi riservati al personale ospedaliero.. Il tribunale di Rapallo ha condannato un medico genovese a due anni e sei mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni di quattro tirocinanti che operavano presso l’ospedale locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapallo, medico condannato: 2 anni e mezzo per violenza sulle tirocinanti

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