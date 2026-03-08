Rubano mixer casse e microfoni all’Auser di Monreale | carabinieri recuperano la refurtiva e denunciano 3 persone

Nelle scorse settimane, tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver rubato mixer, casse e microfoni all’Auser di Monreale. La refurtiva è stata recuperata dai militari, che hanno identificato i responsabili. I ladri avevano preso di mira l’associazione, sottraendo attrezzature utilizzate per le attività sociali del circolo.

Nei guai tre uomini di età compresa tra i 20 e i 42 anni, dopo le indagini durate un mese: per loro l’accusa è quella di ricettazione Nelle scorse settimane i ladri avevano preso di mira l’associazione Auser di Monreale rubando di tutto: mixer, casse e microfoni, privando il circolo di importanti attrezzature utilizzate per le attività sociali. E la risposta dei carabinieri non si è fatta attendere. I militari della sezione Radiomobile della compagnia di Monreale, al termine di una mirata attività investigativa e di controllo del territorio, hanno infatti denunciato in stato di libertà tre uomini, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, con l’accusa di ricettazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Monreale, sgominata banda per il furto ai danni dell’Auser: refurtiva restituita all’associazioneNon si è fatta attendere la risposta dell’Arma dei Carabinieri al furto che, lo scorso febbraio, aveva colpito l’associazione Auser di Monreale,...

Furto in abitazione a Biancavilla: i Carabinieri recuperano un iPhone e denunciano una 46enneIl furto era stato denunciato la sera precedente da un 37enne residente a Paternò, che aveva segnalato la sottrazione del proprio smartphone iPhone...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rubano mixer casse e microfoni....

La refurtiva del blitz del mese scorso torna all’Auser e a Trinacria BeddaI carabinieri hanno restituito ieri ciò che era stato rubato il 13 febbraio MONREALE, 8 marzo – Poco più di venti giorni fa il furto, adesso la positiva c ... monrealenews.it

Furto all’Auser di Monreale, trovata l’attrezzatura rubata e tre monrealesi denunciatiNon si è fatta attendere la risposta dell’Arma dei carabinieri al furto che, lo scorso febbraio, aveva colpito l’associazione Auser di Monreale, privando il circolo di importanti strumenti per le […] ... blogsicilia.it