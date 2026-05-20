Violento incidente tra auto due persone ferite | traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO

Nella mattinata di mercoledì 20, lungo la strada Ss16 Adriatica, si è verificato un incidente tra due auto che ha causato feriti e la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La chiusura del tratto ha provocato disagi alla circolazione, con rallentamenti e code nelle aree circostanti. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti.

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