Violento incidente tra auto due persone ferite | traffico in tilt - IN AGGIORNAMENTO
Nella mattinata di mercoledì 20, lungo la strada Ss16 Adriatica, si è verificato un incidente tra due auto che ha causato feriti e la chiusura temporanea della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. La chiusura del tratto ha provocato disagi alla circolazione, con rallentamenti e code nelle aree circostanti. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti.
Violento incidente e strada chiusa. E’ quanto è accaduto nella mattinata di mercoledì 20, lungo la Ss16 Adriatica. Secondo quanto si apprende, all’altezza del chilometro 106, infatti, due auto si sono scontrate: sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno preso in cura i. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
SCHIANTO ALL'INCROCIO FRA VIA CARNARO E CASALE: 7 FERITI, TRAFFICO IN TILT | 08/01/2026
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