Incidente stradale sulla Statale 16 frontale tra due auto | 4 persone ferite e traffico in tilt

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa mattina sulla Statale 16, all’altezza della progressiva 665, nel territorio di Foggia. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando il blocco del traffico e disagi alla viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Incidente stradale sulla Strada Statale 16, in agro di Foggia. Per cause ancora in corso di accertamento, nella mattinata di oggi, mercoledì 12 marzo, si è verificato un impatto frontale tra due autovetture, all'altezza della progressiva chilometrica 665.Quattro le persone ferite e affidate al.