Tragedia nei pressi di una stazione a Milano uomo travolto e ucciso da un treno

Una serata a Milano si è conclusa con una tragedia nei pressi della stazione ferroviaria di Greco Pirelli. Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno mentre si trovava vicino ai binari. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico ferroviario.

Una serata che si trasforma in tragedia a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Milano Greco Pirelli. Sabato, intorno alle 23, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in transito. L'impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo alla vittima, che è deceduta sul colpo.L'incidente alla.🔗 Leggi su Milanotoday.it Desio, tragedia in stazione: uomo travolto e ucciso da un trenoTragico incidente nella stazione di Desio: un uomo di 29 anni è finito sotto un treno in corsa mentre stava attraversando i binari. Leggi anche: Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno Treno deragliato a Milano, il momento dell'incidente