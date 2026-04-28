Paura all’alba nei pressi della stazione | scippata una donna che resta contusa

All’alba, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, si è verificato un episodio di microcriminalità: una donna è stata scippata e ha riportato ferite lievi. La rapina si è svolta in un’area poco illuminata, poco dopo l’inizio del giorno. La donna è stata soccorsa sul posto, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. Nessuna altra informazione sui responsabili o sui dettagli dell’accaduto.

LECCE – Il sole non era sorto da molto quando nella zona della stazione ferroviaria di Lecce si è verificato un episodio di microcriminalità. Erano circa le 7 del mattino quando una donna di 61 anni, si è trovata suo malgrado protagonista di una brutta avventura all’altezza dell’incrocio tra via.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Incendio nei pressi della stazione ferroviariaUna squadra dei vigili del fuoco di Prato è intervenuta ieri 10 aprile, poco dopo le 8, presso la sottostazione elettrica posta in prossimità della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Colpi d’arma da fuoco contro un portone, paura all'alba nel quartiere \ FOTO; Fiamme all’alba, paura nel residence: appartamento divorato dal fuoco - BresciaToday; Notte di paura a Viadana, 16enne scomparso da casa ritrovato sano e salvo all’alba; Paura sulla 460: camion invade la corsia e si ribalta, tragedia sfiorata all’alba. Paura all’alba nei pressi della stazione: scippata una donna che resta contusaIl fatto a Lecce fra vie Petraglione e di Ussano. Il malvivente è fuggito con pochi euro e i documenti della vittima, ora al vaglio della polizia le immagini delle telecamere di sorveglianza ... lecceprima.it Violenta scossa di terremoto registrata all'alba: epicentro e magnitudoIl terremoto ha colpito la costa meridionale dell’isola di Creta vicino a Ierapetra alle 5.18 ora italiana: al momento non ci sarebbero vittime né danni. notizie.it Il coraggio è avere la forza di affrontare la paura. Sara Arcodia - facebook.com facebook «Il purgatorio Un’invenzione del Medioevo contro la paura» x.com