Rissa violenta in un locale nel centro di Padova sotto alterazione alcolica il provvedimento contro 3 giovani

Nella zona centrale di Padova, tre giovani sono stati denunciati dopo una rissa scoppiata in un locale, con alcune persone che si sono lanciate oggetti. La lite è avvenuta in condizioni di alterazione alcolica e ha coinvolto più persone. Gli agenti intervenuti hanno identificato e denunciato i tre ragazzi per rissa e getto pericoloso di cose.

Tre giovani denunciati e diversi provvedimenti di prevenzione, questo il bilancio della violenta rissa avvenuta sabato 11 aprile in una delle piazze più frequentate del centro storico di Padova. I protagonisti, due cittadini egiziani e un italiano, sono stati individuati e bloccati dalla Polizia di Stato, che ha agito tempestivamente per evitare ulteriori rischi per la collettività. I fatti sono stati attribuiti a motivi futili e all’abuso di alcol. Rissa nel centro di Padova I fatti: una lite degenerata in violenza L'identificazione dei responsabili I provvedimenti adottati Rissa nel centro di Padova Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sera di sabato 11 aprile si è verificata una violenta lite tra giovani in Piazza dei Signori, nel cuore di Padova.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rissa violenta in un locale nel centro di Padova sotto alterazione alcolica, il provvedimento contro 3 giovani Notizie correlate Rissa violenta tra giovani con lanci di oggetti e bicchieri di vetro nel centro di Bolzano, il provvedimentoQuattro giovani sono stati denunciati per rissa aggravata dopo un intervento della Polizia nel centro storico di Bolzano. Violenta rissa tra sei persone in un locale del centro di Ravenna, denunciati due giovaniDue cittadini tunisini fermati per spaccio e due persone denunciate per rissa: questo il bilancio delle ultime operazioni di controllo del territorio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Violenta rissa in via Nizza a Bari: uomo ferito da una coltellata; Movida violenta a Novara: ancora una rissa in centro, l'intervento della polizia; MONSELICE | VIOLENTA RISSA PER UN CANE IN PIAZZA; Rissa in lavanderia a Monfalcone: un naso rotto, spunta lo spray urticante. Rissa violenta in un locale nel centro di Padova sotto alterazione alcolica, il provvedimento contro 3 giovaniTre giovani denunciati per rissa e getto pericoloso di cose dopo una violenta lite in piazza a Padova. Provvedimenti restrittivi per tutti. virgilio.it MONSELICE | VIOLENTA RISSA PER UN CANE IN PIAZZA13/04/2026 MONSELICE – Una rissa, violenta, ripresa da un cittadino e pubblicata sui social. E’ accaduto due sere fa a Monselice in piazza Ossicella. Allo stato attuale non risultano denunce. || La vi ... antennatre.medianordest.it Violenta rissa nel cuore della movida. Indagini affidate ai carabinieri: decisive le telecamere e le testimonianze. Si cercano dieci coetanei L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Violenta rissa in via Nizza a Bari: uomo ferito da una coltellata x.com