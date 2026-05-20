Violenta e segrega la compagna in un casale poi la sottopone a riti satanici | arrestato a Bari
Un uomo è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver rinchiuso la propria compagna in un casale, dove l’ha anche violentata, coinvolgendo anche la figlia della coppia in alcune delle azioni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe segregato la donna e praticato riti satanici. Attualmente si trova in custodia cautelare in carcere. Le indagini sono state avviate dopo le denunce della vittima e la segnalazione di comportamenti violenti e minacciosi.
Il ragazzo, ora in carcere, è accusato di aver segregato la compagna in casa e di averla violentata anche davanti alla figlia. È anche emerso che l’indagato, nel tentativo di risolvere la propria dipendenza dal gioco d’azzardo, si sarebbe rivolto a un santone partecipando così a riti magici con foto di famiglia infilzate da spilli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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