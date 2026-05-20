Violenta e segrega la compagna in un casale poi la sottopone a riti satanici | arrestato a Bari

Un uomo è stato arrestato a Bari con l’accusa di aver rinchiuso la propria compagna in un casale, dove l’ha anche violentata, coinvolgendo anche la figlia della coppia in alcune delle azioni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe segregato la donna e praticato riti satanici. Attualmente si trova in custodia cautelare in carcere. Le indagini sono state avviate dopo le denunce della vittima e la segnalazione di comportamenti violenti e minacciosi.

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