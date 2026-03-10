A Veroli, un uomo di 56 anni con precedenti penali è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alatri per aver segregato la compagna in casa per due mesi. L’episodio di violenza domestica è stato scoperto e portato all’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto. La vicenda riguarda un grave episodio di privazione della libertà in ambito familiare.

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Veroli, dove un uomo di 56 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Alatri, in provincia di Frosinone. La vittima, la compagna dell’uomo, è stata tenuta segregata in casa dall’inizio di gennaio, rinchiusa a chiave nella camera da letto e privata del cellulare per circa due settimane. Intervento dei Carabinieri e Salvataggio della Vittima. La donna, dopo aver subito l’ennesimo episodio di violenza, è riuscita a contattare il numero di emergenza utilizzando un telefono fisso. Durante la chiamata, i carabinieri hanno potuto ascoltare l’uomo che la minacciava di morte, interrompendo bruscamente la comunicazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Frosinone: segrega la compagna in casa per due mesi, arrestato a Veroli

