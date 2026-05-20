Villa Gordiani | 158 case popolari senza ascensore isolano gli anziani

A Villa Gordiani, 158 case popolari prive di ascensore isolano gli anziani dalla possibilità di muoversi facilmente. La mancanza di questa infrastruttura rende difficile raggiungere l’ospedale per chi ha problemi di mobilità. Inoltre, si parla anche dei costi delle cure mediche a domicilio per le persone che vivono in questa condizione di isolamento. La situazione solleva domande su come gli anziani possano accedere ai servizi sanitari essenziali in assenza di adeguate strutture di supporto.

? Punti chiave Come fanno gli anziani a raggiungere l'ospedale senza ascensore?. Quanto costano le cure mediche a domicilio per chi è isolato?. Perché alcuni residenti devono pagare montacarichi privati per la spesa?. Chi riceverà i primi nuovi ascensori previsti dal piano del Simu?.? In Breve Rosa assiste la madre Lina di 99 anni al quarto piano di Villa Gordiani.. Rita spende 200 euro per visite mediche a domicilio per evitare le scale.. Giuseppe di 93 anni utilizza un montacarichi privato da 700 euro per la spesa.. Il Simu prevede ascensori prioritari per le prime 10 famiglie con patologie documentate.. A Villa Gordiani, nel quadrante di Roma Est, la mancanza di ascensori ha trasformato 158 residenze popolari in prigioni per i residenti più fragili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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