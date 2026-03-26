Napoli ruspe contro la villa del boss | Al suo posto le case popolari

A Napoli, sono state demolite una villa di oltre 600 metri quadrati, dotata di impianti di climatizzazione e decorazioni in stile Gomorra, e una palestra con bagno turco. Le ruspe sono arrivate per rimuovere l'edificio, che si trovava nel territorio interessato da un sequestro giudiziario. Al suo posto sono previste costruzioni di case popolari.

Palestra, bagno turco, impianti di climatizzazione extralusso, decorazioni in stile Gomorra, 650 mq dotati di comfort di ogni tipo. Nel giardino della villa di camorra abbattuta ieri mattina nel cuore del Rione San Francesco era ancora affisso il sorprendente “Diploma di boss migliore del mondo”, conferito con tanto di firme in calce da una improbabile “Associazione saggi nel mondo”. «Hai sempre ragione su qualsiasi argomento - si leggeva nell’ancora più improbabile argomentazione dell’attestato - Lavoratore instancabile, non ti fermi mai. Al massimo ritieni vantaggioso concederti una pausa». Fuori dall’approssimativa mitologia delle... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, ruspe contro la villa del boss: «Al suo posto le case popolari» Articoli correlati Napoli, abbattuta la villa abusiva del luogotenente del clan Contini: sul muro il diploma ‘Al miglior boss’Avviate le operazioni di abbattimento della villa abusiva di Salvatore Botta, cassiere del clan Contini, nel rione Amicizia del quartiere di San... Leggi anche: Piove dentro casa e nessuno risponde: nelle case popolari cresce la rabbia contro l'immobilismo del Comune Aggiornamenti e notizie su Napoli ruspe contro la villa del boss... Discussioni sull' argomento Napoli, abbattuta villa abusiva del boss da 550 metri quadri: le ruspe al lavoro; Napoli, giù la villa abusiva del boss Botta: ruspe in azione nel rione San Francesco; Le ruspe abbattono la villa del boss migliore del mondo al Rione Amicizia; Napoli, giù la villa del clan: in camera il diploma di miglior boss del mondo. Napoli, giù la villa abusiva del boss Botta: ruspe in azione nel rione San FrancescoNapoli – Le pareti cedono una dopo l’altra sotto i colpi delle ruspe, cancellando ciò che per anni è stato simbolo di potere e illegalità. È stata demolita ... pupia.tv Scott McTominay ha conquistato un altro cuore Dopo la vittoria di Federico Cinà alla Guerri Napoli Tennis Cup, il tennista italiano ha dichiarato che qualora dovesse vincere il torneo indosserà una maglia del centrocampista scozzese #mctominay #cina # - facebook.com facebook Napoli, Lobotka: «Conte straordinario e vincente. Come sto Ho sensazioni positive» x.com