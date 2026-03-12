Nuove case al posto della biblioteca resistente Così 40mila libri si spostano da Centocelle a Villa Gordiani

Un edificio di Centocelle, attualmente vuoto e con porte e finestre chiuse, ha sostituito la vecchia biblioteca abusiva metropolitana. Circa 40.000 libri sono stati trasferiti da questa alla nuova sede di Villa Gordiani. La struttura di Centocelle non ospita più i volumi e non si trovano tracce delle pile di libri che vi erano precedentemente.

Dopo lo sgombero annunciato nel 2023, la proprietà è ora rientrata in possesso del palazzo occupato in cui era nato il progetto Bam. Ora si discute sul futuro dell'immobile Il palazzo è vuoto, porte e finestre chiuse. Delle pile di libri della Biblioteca abusiva metropolitana di Centocelle non c'è più traccia. L'11 marzo la proprietà è tornata in possesso del palazzo di via dei Castani 42, occupato dal 2013. Lo sgombero era stato annunciato anni fa, ma il municipio aveva spinto perché, prima di procedere, si trovasse una soluzione per le due famiglie con bambini che vivevano nello stabile. Ora che, come fa sapere l'assessore all'Urbanistica del municipio V, Sergio Scalia "le famiglie sono state ricollocate, la proprietà è potuta tornare in possesso del palazzo".

